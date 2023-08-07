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РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times
Носій балістичної ракети «Кинджал» Міг-31К
фото ілюстративне

Над Київщиною вже збито 13 «Книджалів»

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував інформацію іноземних ЗМІ про те, що 4 травня Росія намагалась атакувати «Кинджалами» урядовий квартал у Києві. Він зауважив, що тоді була одна ракета «Кинджал». Про це речник сказав в ефірі телемарафону.

«Вже 16 травня і 16 червня було збито ще по шість «Кинджалів». Загалом маємо збитих таких цілей 13. І, відповідно, збитих на Київщині. Скажімо так, близько до столичного неба» – пояснив речник.

Ігнат зазначив, що урядові будівлі та стратегічні для держави об’єкти будуть завжди цілями для ворога, як і об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.

«В Києві знаходяться всі державні інституції, і Верховна Рада, і інші урядові будівлі: Національний банк України... Маючи такі системи як Patriot, ми здатні захистити країну і від балістики, і від аеробалістичних цілей, таких як Х-47 «Кинджал», – додав він.

Що писало видання The Times?

Днями журналісти видання The Times написали статтю, посилаючись на слова підполковника протиповітряної оборони Києва, який вирішив залишитись анонімним через родичів на тимчасово окупованій території. Він розповів, що у ніч проти 4 травня 2023 року Росія намагалась атакувати урядовий квартал ракетами «Кинджал». Зокрема, так Путін хотів помститися Києву за атаку на Кремль 3 травня. Проте усі ворожі ракети збила наша ППО. Зокрема, мовилось про зенітний ракетний комплекс Patriot.

За даним підполковника, Україна має планшет для контролю ситуації в авіапросторі, тож після пуску він вирахував ціль на основі траєкторії й тоді система намалювала коло з центром над Майданом, тобто цілили точно в урядовий квартал. Проте військовий пригадав, яка ППО охороняє столицю України.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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