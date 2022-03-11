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    Події в Україні

    На Сумщині прикордонники та ЗСУ розгромили техніку окупантів

    Російські військові зазнали нищівної поразки - На Сумщині прикордонники та ЗСУ розгромили техніку окупантів
    Російські військові зазнали нищівної поразки
    фото ілюстративне: ЗСУ

    Наші бійці знищили колону ворожої артилерії

    За прогнозом на Сумщині міг бути «град», але випогодилося. І все завдяки прикордонникам та бійцям Збройних Сил України. Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

    Колону ворожої артилерії, яка рухалася між населеними пунктами Сумської області, виявила розвідгрупа прикордонників. Вона оперативно передала координати рашистів побратимам із ЗСУ, а ті своєю чергою вдарили по окупантах.

    Українським захисникам вдалося знищити колону ворожої техніки, серед якої була й реактивна артилерія. Унаслідок успішної атаки понад десяток бойових машин ворогів згоріли дотла.

    Нагадаємо, російські окупанти вбили колишнього секретаря Броварської міськради.

    Також російські окупанти обстріляли Ніжин з «Ураганів»: є загиблі та поранені.

    Як відомо, окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою.

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба ЗСУ військові Facebook
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    На Сумщині прикордонники та ЗСУ розгромили техніку окупантів