На Сумщині прикордонники та ЗСУ розгромили техніку окупантів

Наші бійці знищили колону ворожої артилерії

За прогнозом на Сумщині міг бути «град», але випогодилося. І все завдяки прикордонникам та бійцям Збройних Сил України. Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Колону ворожої артилерії, яка рухалася між населеними пунктами Сумської області, виявила розвідгрупа прикордонників. Вона оперативно передала координати рашистів побратимам із ЗСУ, а ті своєю чергою вдарили по окупантах.

Українським захисникам вдалося знищити колону ворожої техніки, серед якої була й реактивна артилерія. Унаслідок успішної атаки понад десяток бойових машин ворогів згоріли дотла.

Нагадаємо, російські окупанти вбили колишнього секретаря Броварської міськради.

Також російські окупанти обстріляли Ніжин з «Ураганів»: є загиблі та поранені.

Як відомо, окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою.

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