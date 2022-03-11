На Сумщині прикордонники та ЗСУ розгромили техніку окупантів
Наші бійці знищили колону ворожої артилерії
За прогнозом на Сумщині міг бути «град», але випогодилося. І все завдяки прикордонникам та бійцям Збройних Сил України. Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.
Колону ворожої артилерії, яка рухалася між населеними пунктами Сумської області, виявила розвідгрупа прикордонників. Вона оперативно передала координати рашистів побратимам із ЗСУ, а ті своєю чергою вдарили по окупантах.
Українським захисникам вдалося знищити колону ворожої техніки, серед якої була й реактивна артилерія. Унаслідок успішної атаки понад десяток бойових машин ворогів згоріли дотла.
Нагадаємо, російські окупанти вбили колишнього секретаря Броварської міськради.
Також російські окупанти обстріляли Ніжин з «Ураганів»: є загиблі та поранені.
Як відомо, окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою.