Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка фігурує у справі «Форест Гамп», після звільнення із СІЗО відновила публічну активність. Вона долучилася до конференції, присвяченої правовій політиці України у сфері захисту національних інтересів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Виступила з доповіддю «Міжнародно-правова відповідальність агресора як складова національної безпеки України. У доповіді запропонувала виділити відповідальність Росії за агресію окремим напрямом у Стратегії національної безпеки й ухвалити для неї окрему стратегію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.

НАБУ оприлюднило подробиці операції «Форест Гамп» та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

До слова, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд арештував та водночас визначив заставу у розмірі 20 млн грн. 8 жовтня Мудра вийшла з-під варти.