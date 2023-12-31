У ДТП в Польщі загинули троє українців

Аварія сталася близько 12:40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці

У Польщі троє громадян України загинули у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія сталася на межі населених пунктів Глівіце і Жерниці у Сілезькому воєводстві. Про це пише РАР.

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Зазначається, що троє загиблих – чоловіки. Їхнє авто на швидкості врізалося в дерево.

На місці аварії приземлився санітарний гелікоптер, працювали рятувальники та співробітники поліції.

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Речник Глівіцького відділення поліції Марек Сломський повідомив, що аварія сталася близько 12:40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці.

«40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці», – сказав Сломський.

Прокурор разом зі слідчою групою поліції з'ясовує обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці.