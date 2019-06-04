У Харківському метрополітені планують запровадити 4G



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Раніше оператор подав заявку на торгову марку «Якісний 4g вже в метро»

У Харківському метрополітені компанія «Київстар» планує найближчим часом почати надавати послуги мобільного зв'язку четвертого покоління (4G)

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Київстар» відповідно до законодавства України реєструє всі торговельні марки, які може використовувати в рекламних цілях. Зокрема, компанія планує вже незабаром надавати послуги 4G у метро Харкова», - зазначили у компанії.

Раніше оператор подав заявку на торгову марку «Якісний 4g вже в метро».

Відповідне повідомлення було розміщене в реєстрі торгових марок Укрпатента, прийнятих до реєстрації.

Зазначається, що дана абревіатура розшифровується як 4generation, тобто, четверте покоління. У 2008 році цей стандарт був визнаний конвенцією з розвитку бездротових технологій в Женеві. Завдяки 4G можна, наприклад, безперешкодно користуватися відеоконтентом.

Дослідники з університету Пердью і університету Айови виявили в протоколах 4G і 5G нові уразливості, що дозволяють перехоплювати дзвінки і отримувати дані про місцезнаходження користувачів.