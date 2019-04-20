У Карпатах споруджують найвищий тризуб України
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Роботи над створенням конструкції вже розпочалися
Висота тризуба буде понад 15 м
На Івано-Франківщині в Яблуниці будують з дерева найвищий тризуб в Україні. Про це повідомили на сторінці «Полонина Перці» у Facebook.
Зазначається, що висота тризуба буде понад 15 м.
Творці туристичної принади хочуть, щоб вона була занесена до Книги рекордів України.
«Друзі підкажіть, як то в Книгу рекордів України потрапити? Робимо найвищий Тризуб України, а може і світу», - йдеться у дописі.
Роботи над створенням конструкції вже розпочалися. В коментарях люди активно радять, що потрібно для того, щоб подати заявку на встановлення рекорду.
«У нас є рекорди найбільших тризубів, тому зможу відповісти на питання, якщо знатиму, на який розмір замахнулися ініціатори цього разу. У будь-якому разі, бажаю успішної реалізації ідеї!» - відповіла в коментарях представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова.