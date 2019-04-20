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    Суспільство

    У Карпатах споруджують найвищий тризуб України

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    <p>Роботи над створенням конструкції вже розпочалися</p> - У Карпатах споруджують найвищий тризуб України

    Роботи над створенням конструкції вже розпочалися

    Висота тризуба буде понад 15 м

    На Івано-Франківщині в Яблуниці будують з дерева найвищий тризуб в Україні. Про це повідомили на сторінці «Полонина Перці» у Facebook.

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    Зазначається, що висота тризуба буде понад 15 м.

    Творці туристичної принади хочуть, щоб вона була занесена до Книги рекордів України.

    «Друзі підкажіть, як то в Книгу рекордів України потрапити? Робимо найвищий Тризуб України, а може і світу», - йдеться у дописі.

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    У Карпатах споруджують найвищий тризуб України
    У Карпатах споруджують найвищий тризуб України
    У Карпатах споруджують найвищий тризуб України
    У Карпатах споруджують найвищий тризуб України

    Роботи над створенням конструкції вже розпочалися. В коментарях люди активно радять, що потрібно для того, щоб подати заявку на встановлення рекорду.

    «У нас є рекорди найбільших тризубів, тому зможу відповісти на питання, якщо знатиму, на який розмір замахнулися ініціатори цього разу. У будь-якому разі, бажаю успішної реалізації ідеї!» - відповіла в коментарях представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова.

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