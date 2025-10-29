Головна Країна Суспільство
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м

У середу, 29 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -3° С, перемети снігу на вершині місцями до 80 см. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 09:20 29.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м. Вітер південно-західний 15-17 м/с., температура повітря -3° С. Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 см», – йдеться у повідомленні.

У Карпатах намело до 80 см снігу (фото) фото 1
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото) фото 2

Нагадаємо, синоптики попереджають, що 28-30 жовтня в Карпатах пориви вітру 17-22 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей. 27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер.

