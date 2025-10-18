Головна Київ Новини
Київ відкладає опалювальний сезон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
фото з відкритих джерел

Столична влада пояснила, коли саме в домівках киян з’явиться тепло

У Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами Пантелєєва, місто технічно готове подати тепло, однак поки що робити цього не планує. Адже нинішні погодні умови дозволяють утриматися від початку сезону.

«Ми готові до запуску опалення, але погода ще не холодна. Газ треба використовувати виважено, бо ворог продовжує руйнувати нашу інфраструктуру», – пояснив чиновник.

Попри відкладений старт, дитячі садочки, лікарні та інші об’єкти соціальної сфери вже забезпечені теплом. Решта киян отримають його, коли середньодобова температура опуститься нижче +8°C.

Прогноз погоди поки не передбачає різкого похолодання. Тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня, запевнив заступник голови КМДА.

«Ми бачимо, що кілька днів буде прохолодно, але потім знову очікується плюсова температура. Тож поки чекаємо стабільного зниження до +8», – зазначив він.

Нагадаємо, що через військові дії та обстріли Києва велика частина інфраструктури опалення зазнала пошкоджень. За оцінками експертів, цього року близько 180 тисяч киян можуть залишитися без централізованого теплопостачання, оскільки пошкоджені будинки потребують обстеження газового обладнання, що фізично неможливо провести до початку опалювального сезону.

Дефіцит тепла для цих будинків змушує мешканців використовувати альтернативні джерела обігріву, зокрема електрообігрівачі. Експерти закликають державу компенсувати витрати на електроенергію для постраждалих, щоб забезпечити мінімальний рівень комфорту та безпеки під час зими.

Проблема є особливо гострою для житлових комплексів, які зазнали значних руйнувань, а масштабні ремонтні роботи та відновлення газових мереж потребують часу та додаткових ресурсів.

Теги: Київ погода столиця влада опалювальний сезон

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
