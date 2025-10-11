Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно

Сьогодні, 11 жовтня, на високогірʼї Карпат все вкрито снігом, температура повітря -5°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:00, 11.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний 11 м/с., температура повітря -5°C», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Гора Піп Іван Чорногірський, де розташована стара обсерваторія «Білий Слон», є однією з найпопулярніших вершин серед мандрівників, проте водночас вважається однією з найнебезпечніших через різку зміну погоди.

До слова, у суботу, 11 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні. «Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

Читайте також:

Теги: Карпати (гори) снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
18 вересня, 13:13
Депутати проведуть у Карпатах засідання парламентських комітетів
Депутати планують влаштувати рейд у Карпати через знищення лісів
18 вересня, 18:42
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
29 вересня, 08:43
Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
1 жовтня, 10:20
Одним із ключових чинників, який може спричинити посилення морозів у Східній Європі, називають підвищений рівень снігового покриву в Сибіру
Україна опиниться в центрі зимового похолодання – попередній прогноз аналітиків
5 жовтня, 07:22
Температура повітря опустилася у Карпатах
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
18 вересня, 11:19
У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи
«Укрзалізниця» тимчасово змінює рух низки поїздів до Карпат
22 вересня, 17:35
У Боснії через сніг у п'ятницю було закрито низку доріг
На Балканах тисячі людей залишилися без електрики через снігопади
4 жовтня, 19:58
У горах 4 жовтня лежить сніг
Карпати вкрило снігом. У горах Буковини – справжня зима
4 жовтня, 18:37

Суспільство

Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
В Україні дощитиме: погода на 11 жовтня 2025
В Україні дощитиме: погода на 11 жовтня 2025
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла
Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua