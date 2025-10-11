Карпати замело, зафіксовано -5°C (фото, відео)

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно

Сьогодні, 11 жовтня, на високогірʼї Карпат все вкрито снігом, температура повітря -5°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:00, 11.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний 11 м/с., температура повітря -5°C», – йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван Чорногірський, де розташована стара обсерваторія «Білий Слон», є однією з найпопулярніших вершин серед мандрівників, проте водночас вважається однією з найнебезпечніших через різку зміну погоди.

До слова, у суботу, 11 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні. «Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.