Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 28 по 30 жовтня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

29 жовтня

У середу, 29 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

30 жовтня

У четвер, 30 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
26 жовтня, 17:58
Заміна м’яса на бобові та горіхи знижує ризик серцевих хвороб
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
24 жовтня, 19:02
ЄС розглядає заборону етанолу в дезінфікуючих засобах для рук через побоювання щодо раку
Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців
21 жовтня, 12:47
Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
18 жовтня, 20:15
Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
Серіал «Будинок Гіннесса» став стимулом відвідати Ірландію
Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%
10 жовтня, 13:16
Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа, особливо у соцмережах, викликає дедалі більше запитань як у Сполучених Штатах
Поведінка Трампа викликає занепокоєння: фейки, дивні заяви та скандальні промови – аналіз The Guardian
6 жовтня, 04:35
Регулярні тренування – простий спосіб відновити імунітет після тривалого коронавірусу
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
2 жовтня, 07:54
Будапешт восени може стати чудовим варіантом для мандрівки
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти
30 вересня, 12:30

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua