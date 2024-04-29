Київський університет Шевченка встановив рекорд із найшвидшого випуску книги

До книги увійшли понад 100 есе студентів-журналістів про події початку повномасштабного вторгнення

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка встановили рекорд України та Східної Європи з найшвидшого випуску книги. Про це повідомили представники університету у Facebook.

Усього за 8 годин 39 хвилин студенти, викладачі університету та запрошені гості написали, відредагували, зверстали, зробили дизайн та випустили друком книгу «День після війни».

«День після війни» — це маленький, але вагомий крок на шляху до завершення війни фото Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Facebook

До книги увійшли понад 100 есе студентів-журналістів про події початку повномасштабного вторгнення. Її писали у присутності представників Національного реєстру рекордів України.

Книгу писали у присутності представників Національного реєстру рекордів України фото Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Facebook

«День після війни» — це маленький, але вагомий крок на шляху до завершення війни. Кожен українець пам’ятає своє 24 лютого. Страх, переживання й тотальну невизначеність. Адже більшість до великої війни не готувалася. Книжка зафіксувала найбільш значні бажання авторів. Читаючи її, можна поринути в паралельні всесвіти, сповнені надій. І ось ці, оприявнені на сторінках книжки, прагнення стали своєрідною обіцянкою, що цей день – день після війни – настане для кожного з нас. Неодмінно», - йдеться у повідомленні.

Процес видавництва та просування відбувся на волонтерських засадах.

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Як повідомлялося, комітет історичних матеріалів вилучив зі списку найкращих історичних матеріалів 2023 р. книгу про Українську повстанську армію (УПА) «Ворожі архіви: радянські протиповстанські дії та український націоналістичний рух». Про це повідомив співавтор книги Володимир В'ятрович.

«Комітет розгляне інструкцію та процедури нагородження. Просимо вибачення за шкоду, завдану попереднім включенням цієї роботи до списку», – прокоментували вилучення книги зі списку в Асоціації.

Це сталось після того, як 10 квітня в американському виданні The Nation вийшла стаття журналіста Лева Голінкіна під назвою «Чому Американська асоціація бібліотек відбілює історію українських нацистів».

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До слова, дві українські книжки – «Куди і звідки» Романи Романишин та Андрія Лесіва і «Жовтий метелик» Олександра Шатохіна потрапили у Японії до рейтингу найкращих дитячих ілюстрованих книжок японською мовою.

Список Ehon 50 з'явився на сайті японської Національної шкільної бібліотечної асоціації. Асоціація разом з Радою сприяння дитячому читанню обрала 50 найкращих книжок для дітей, виданих у Японії з січня 2023 року по грудень 2023 року. Їх обрали з понад 1000 видань.