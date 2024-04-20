Милованов зізнався, що не зміг захистити дисертацію в Україні

Ексміністр заявив, що не захистився, бо бунтар

Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов став на захист депутатки Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенії Семенової, яка напередодні очолила Національний авіаційний університет.

У мережі Семеновій дорікали, що вона закінчила аспірантуру, проте так і не захистила дисертацію.

Милованов зауважив, що теж навчався в українській аспірантурі і так само не захистив дисертацію, бо вимоги до неї «не мали нічого спільного з наукою, були бюрократичними заради бюрократії».

«Мета ритуала була переконатись що ти готовий витрачати час марно і тупо, щоб показати повагу до системи. Бо такі «правила». То я не захотів цього робити, бо я бунтар, і не захистився. І після років, десятиріч наукової карʼєри в світі, вважаю що я зроби правильно і гідно. Та система вбивала творчість і життя в душі науковця, вона вчила служінню мертвій системі наукової мафії», – написав Милованов.

За словами ексміністра, згодом він захистив PhD в топовому університеті своєї спеціальності в США.

«Це були 5 найкращий інтелектуальних років мого життя. Справжня наука. Я мрію щоб такі наукові середовища були в Україні і я працюю над цим і досягну цього», – підсумував Милованов.

Нагадаємо, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова.

Приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш загруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ.