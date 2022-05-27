Львівська міськрада підняла вартість проїзду у маршрутках до 15 грн

Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива

Перевізники вимагали встановити ціну на рівні 20 грн

Щоб проїхатися у львівській маршрутці з 2 червня доведеться заплатит 15 гривень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Зазначається, що вартість проїзду підняли за зверненням перевізників.

«Вартість проїзду у громадському автотранспорті Львова становитиме 15 грн, хоча перевізники у своїх зверненнях вимагали понад 20 грн, інакше, попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона - майже 60 грн», – повідомляє міськрада.

Ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишається незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.