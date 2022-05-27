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    Суспільство

    Львівська міськрада підняла вартість проїзду у маршрутках до 15 грн

    Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв&rsquo;язку зі зростанням цін та дефіцитом палива - Львівська міськрада підняла вартість проїзду у маршрутках до 15 грн
    Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива
    фото з відкритих джерел

    Перевізники вимагали встановити ціну на рівні 20 грн

    Щоб проїхатися у львівській маршрутці з 2 червня доведеться заплатит 15 гривень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

    Зазначається, що вартість проїзду підняли за зверненням перевізників.

    «Вартість проїзду у громадському автотранспорті Львова становитиме 15 грн, хоча перевізники у своїх зверненнях вимагали понад 20 грн, інакше, попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона - майже 60 грн», – повідомляє міськрада.

    Ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишається незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

    До слова, Львів – не перше місто, яке було змушене піти на здорожчання послуги перевезення. У Дрогобичі, наприклад, 15 гривень за проїзд пасажири платять вже два тижні. А в Полтаві ініціюють підняття цін на проїзд до 25 гривень. Також зросла вартість проїзду у приміських маршрутах Львівщини.

    Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин - 52 грн/л.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Львівська міськрада підняла вартість проїзду у маршрутках до 15 грн