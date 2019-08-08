У Марші захисників на День Незалежності візьмуть участь сім тисяч ветеранів



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Участь у Марші візьмуть Синодальне управління Військового духовенства Православної церкви України та капелани Протестантської церкви

Рух Маршу захисників почнеться від парку імені Т. Шевченка о 9:00 24 серпня

У Марші захисників на День Незалежності, що ініційований громадськістю, зголосилися взяти участь вже понад 7 тис. ветеранів та значна кількість цивільних осіб. Про це повідомляє пресслужба Параду-2019.

«Огкомітет отримав заявки на окремі колони майже усіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань чисельністю від 50 осіб кожна», – інформують організатори.

Також участь в Марші підтвердило Синодальне управління Військового духовенства Православної церкви України та капелани Протестантської церкви. У зв'язку з цим оргкомітет опрацьовує питання щодо проведення міжконфесійної молитви із залученням усіх конфесій України.

Оргкомітет зауважив, що так і не отримав від Офісу президента жодних офіційних відповідей на запитання про час та місце проведення державних заходів у День Незалежності, щоб «Марш захисників» не накладався на них.

Розклад Маршу захисників України:

Рух Маршу почнеться від парку імені Т. Шевченка о 9:00.

Колона пройде до Бессарабської площі, звідки прямуватиме Хрещатиком.

О 9:30 колона вирівняє стрій біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан та почати шикування для заключної частини.

О 10:50 шикування буде закінчено. Відбудуться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі бажаючі піднімуться до Михайлівської площі, де пройде вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за полеглими в бою.

Станом на 7 серпня проведення маршу-побратиму підтвердили у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада. Про це домовилися ветерани Спілки війни з Росією та Офісом президента 1 серпня.