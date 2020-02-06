У Мін'юсті пропонують зробити з Лук’янівського СІЗО музей, а старі в’язниці виставити на продаж



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Знищити Лук'янгівську в'язницю неможливо, бо це історична пам’ятка. Ледь не кожен другий відомий персонаж там утримувався, - Малюська

Музей у Лук'янівській в'язниці вимагатиме значного фінансування, але це та доля, що очікує, принаймні якусь частину цього СІЗО, - міністр

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, оскільки Лук’янівський СІЗО відремонтувати неможливо – «єдина робоча опція – створити там щось на кшталт музею». Таку думку міністр висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, Лук’янівську в’язницю вкрай важко привести до якихось нормальних стандартів, бо значна частина приміщень збудовані ще в 19 столітті. «Знищити її теж неможливо, бо це історична пам’ятка. Ледь не кожен другий відомий персонаж там утримувався. Відповідно, музей – це було б цікаво. Звичайно, це вимагатиме значного фінансування, але це саме та доля, що очікує, принаймні, якусь частину цього СІЗО», - пообіцяв урядовець.

Водночас, міністр запевнив, що у в’язниці є й сучасні приміщення сучасні і їх ще кілька років «будуть використовувати активно і за призначенням». «А потім визначимося. Можливо, перенесемо все за місто, а ці приміщення будуть продані чи на їх місці побудують щось інше. У довгостроковій перспективі ми звідти переїдемо. Там не буде слідчого ізолятора. Але поки що нам немає куди переїжджати і немає фінансування для будівництва», - розповів Малюська.

Міністр поінформував, що наразі в Україні проходить процес скорочення кількості в’язниць. «Має бути мінімальна кількість, але максимально ефективних і обладнаних установ. Це наша мета. Якусь частину в’язниць в регіонах, здається три, ми передали нещодавно Міністерству оборони. Для них після ремонту це буде місце для розміщення армії. Для нас – мінус у витратах на утримання. Якусь частину з законсервованих об’єктів ми продамо. Особливо ті, де земельні ділянки можуть зацікавити приватний бізнес», - зазначив урядовець і додав, що у такий спосіб Кабмін хоче отримати кошти для будівництва нових в’язниць і СІЗО.

«У бюджеті на нові тюрми коштів немає. Відповідно ми змушені шукати резерви – розпродаж активів: щоб побудувати менше, але якісніше», - розказав про свої плани міністр юстиції.

Нагадаємо, 22 лютого минулого року Мін'юст видав наказ про оптимізацію діяльності установ виконання покарань.

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