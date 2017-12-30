У Москві поліція затримала українську поетесу Більченко

Більченко доставили до відділу поліції, щоб «пробити по базі»

У Москві поліція затримала українську поетесу Євгенію Більченко. Про це повідомило «ОВД-Інфо». Зазначається, що 30 грудня в одному з клубів повинна була пройти зустріч з Більченко. Але на захід прийшли так звані казаки. Вони заблокували вхід до будівлі, де мав проходити виступ. Друзі поетеси викликали



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Поетеса Євгенія Більченко

Більченко доставили до відділу поліції, щоб «пробити по базі»

У Москві поліція затримала українську поетесу Євгенію Більченко.

Про це повідомило «ОВД-Інфо».

Зазначається, що 30 грудня в одному з клубів повинна була пройти зустріч з Більченко. Але на захід прийшли так звані казаки. Вони заблокували вхід до будівлі, де мав проходити виступ.

Друзі поетеси викликали поліцію, проте коли співробітники правоохоронних органів прибули, то перевіривши документи Більченко, доставили її до відділу поліції, щоб «пробити по базі».

За дві години поетесу відпустили з поліції без протоколу.

37-річна Євгенія Більченко - українська поетеса і перекладачка; професорка кафедри культурології факультету філософської освіти і науки університету імені Драгоманова, доктор культурології. Вірші Більченко перекладені 23 мовами світу.

До слова, у суботу ввечері невідомий відкрив стрілянину у центрі Москви, є поранені.