Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Місячний гід на Жовтень 2025: готуємося до повні та використовуємо енергію зростання

Жовтень 2025 року принесе надзвичайно довгий період зростаючого Місяця, що обіцяє потужний імпульс для всіх ваших справ. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно спланувати активні дії та уникнути емоційних сплесків.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у жовтні 2025 року в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У жовтні 2025 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–6 жовтня та 22–31 жовтня.
  • Повня (Кульмінація): 7 жовтня.
  • Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 8–20 жовтня.
  • Молодик (Обнулення): 21 жовтня.

Місячний календар на жовтень 2025 

Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця фото 1

7 жовтня: Повний Місяць – Час кульмінації та «Повня Мисливця»

Повний Місяць (7 жовтня) припадає на початок місяця і стане емоційним піком. Цей день є часом кульмінації процесів, розпочатих раніше.

Ця жовтнева повня відома в західній традиції як «Повня Мисливця» (Hunter's Moon). Історично ця назва походить від того, що саме в жовтні, після завершення збору врожаю, мисливці виходили на полювання. Яскраве світло повного місяця допомагало їм ефективно робити запаси м'яса на довгу зиму.

Не варто ініціювати щось нове. Замість цього, завершуйте старі проєкти і підбивайте підсумки. Повня може бути емоційно напруженою, тому уникайте конфліктів.

21 жовтня: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша

Новий Місяць (21 жовтня) – ідеальний момент для обнулення та ініціації свіжих задумів. Енергія сприяє внутрішньому очищенню та новому старту.

Складайте списки бажань, плануйте фінансові цілі та сміливо беріться за нові проєкти. Це найкращий час для ментального та фізичного очищення. Багато хто відчує приплив натхнення та підвищення бадьорості.

Як спланувати жовтень 2025 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–6 та 22–31 жовтня)

Це два тривалі періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх.

  • Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для старту бізнесу, підписання угод, інвестицій та великих закупівель. Енергія підтримає будь-яке просування вперед.
  • Спорт та особистий ріст: Відкривайте нові освітні програми, починайте спортивні цикли та займайтеся самовдосконаленням.
  • Подорожі: Чудові дати для відряджень та мандрівок, оскільки Місяць сприяє руху та новим враженням.

Час для аналізу та відпочинку (8–20 жовтня)

Період спадаючого Місяця – це час для аналізу, відпочинку та завершення розпочатого. Присвятіть цей час прибиранню (як у домі, так і в думках), реорганізації робочого простору, плануванню та поверненню боргів. Це не найкращий час для старту чогось великого.

