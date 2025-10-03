Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)

Унаслідок негоди в місті загинуло девʼятеро осіб

В Одесі комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив. Мапу оприлюднив міський голова Геннадій Труханов, повідомляє «Главком».

Найбільший ризик затоплення:

вул. Вапняна;

вул. Приморська;

вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;

Великофонтанська балка (від вул. Довгої до вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);

Балка Водяна (вул. Балківська);

Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);

ж/м Преображенський;

вул. Умова до вул. Промислової;

мікрорайон «Троїцьке» у межах вул. Житомирська, вул. Шляхетна, вул. Новікова та вул. Малишевського;

східна і південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);

ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;

вул. Євгена Чикаленка;

західна частина Пересипського району (приватний сектор уздовж залізниці);

мкр. «Лузанівка»;

мкр. «Крива Балка»;

вул. Вікандера і Ларсена (колиш. вул. 8-го Березня);

Чорноморська балка (с. Чорноморка);

вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);

Середньофонтанська балка (10-та ст. Великого Фонтану);

Балка Карантинна (Карантинний і Польський спуски);

Французький бульвар - від вул. Академічної до Траси здоров'я;

Крижанівська балка;

вул. сім'ї Глодан;

проспект Небесної Сотні;

вул. Князя Ярослава Мудрого;

вул. Хімічна ріг Промислової;

вул. Інглезі;

вул. Варненська;

вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;

вул. Приморська ріг Газового провулка;

пʼята станція Фонтану.

Правила безпеки

Міський голова нагадав одеситам правила безпеки на випадок негоди:

під час сильного дощу не залишайтеся в підвалах і напівпідвалах;

ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них у разі загрози;

мешканці приватного сектору мають бути готові до евакуації на першу вимогу рятувальників;

якщо існує ризик підтоплення – покидайте будинок заздалегідь і залишайтеся в безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;

уникайте низин, ярів і відкритих просторів під час сильного дощу.

Нагадаємо, в Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.