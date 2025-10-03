Головна Одеса Новини
Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)
В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії
фото: Telegram/Геннадій Труханов

Унаслідок негоди в місті загинуло девʼятеро осіб

В Одесі комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив. Мапу оприлюднив міський голова Геннадій Труханов, повідомляє «Главком».

Найбільший ризик затоплення:

  • вул. Вапняна;
  • вул. Приморська;
  • вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
  • Великофонтанська балка (від вул. Довгої до вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
  • Балка Водяна (вул. Балківська);
  • Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
  • ж/м Преображенський;
  • вул. Умова до вул. Промислової;
  • мікрорайон «Троїцьке» у межах вул. Житомирська, вул. Шляхетна, вул. Новікова та вул. Малишевського;
  • східна і південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
  • ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
  • вул. Євгена Чикаленка;
  • західна частина Пересипського району (приватний сектор уздовж залізниці);
  • мкр. «Лузанівка»;
  • мкр. «Крива Балка»;
  • вул. Вікандера і Ларсена (колиш. вул. 8-го Березня);
  • Чорноморська балка (с. Чорноморка);
  • вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
  • Середньофонтанська балка (10-та ст. Великого Фонтану);
  • Балка Карантинна (Карантинний і Польський спуски);
  • Французький бульвар - від вул. Академічної до Траси здоров'я;
  • Крижанівська балка;
  • вул. сім'ї Глодан;
  • проспект Небесної Сотні;
  • вул. Князя Ярослава Мудрого;
  • вул. Хімічна ріг Промислової;
  • вул. Інглезі;
  • вул. Варненська;
  • вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
  • вул. Приморська ріг Газового провулка;
  • пʼята станція Фонтану.

Правила безпеки

Міський голова нагадав одеситам правила безпеки на випадок негоди:

  • під час сильного дощу не залишайтеся в підвалах і напівпідвалах;
  • ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них у разі загрози;
  • мешканці приватного сектору мають бути готові до евакуації на першу вимогу рятувальників;
  • якщо існує ризик підтоплення – покидайте будинок заздалегідь і залишайтеся в безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;
  • уникайте низин, ярів і відкритих просторів під час сильного дощу.
Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа) фото 1

Нагадаємо, в Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.

