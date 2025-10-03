Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)
Унаслідок негоди в місті загинуло девʼятеро осіб
В Одесі комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив. Мапу оприлюднив міський голова Геннадій Труханов, повідомляє «Главком».
Найбільший ризик затоплення:
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої до вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський;
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон «Троїцьке» у межах вул. Житомирська, вул. Шляхетна, вул. Новікова та вул. Малишевського;
- східна і південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор уздовж залізниці);
- мкр. «Лузанівка»;
- мкр. «Крива Балка»;
- вул. Вікандера і Ларсена (колиш. вул. 8-го Березня);
- Чорноморська балка (с. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (10-та ст. Великого Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний і Польський спуски);
- Французький бульвар - від вул. Академічної до Траси здоров'я;
- Крижанівська балка;
- вул. сім'ї Глодан;
- проспект Небесної Сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна ріг Промислової;
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулка;
- пʼята станція Фонтану.
Правила безпеки
Міський голова нагадав одеситам правила безпеки на випадок негоди:
- під час сильного дощу не залишайтеся в підвалах і напівпідвалах;
- ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них у разі загрози;
- мешканці приватного сектору мають бути готові до евакуації на першу вимогу рятувальників;
- якщо існує ризик підтоплення – покидайте будинок заздалегідь і залишайтеся в безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій;
- уникайте низин, ярів і відкритих просторів під час сильного дощу.
Нагадаємо, в Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.
