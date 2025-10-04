В Одесі оголошено штормове попередження: мерія закликає мешканців бути пильними
Одесу знову накриває негода, посилена мінна небезпека у Чорному морі
Одеська міська влада, посилаючись на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, оголосила штормове попередження (І рівня, жовтого) через погіршення погодних умов. Очікується значний дощ у найближчі 1−2 години, який збережеться до кінця дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мерію Одеси.
Мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути максимально пильними. Через сильний поривчастий вітер та дощ існує ризик падіння гілок та обриву кабелів. Одеситів закликають обмежити переміщення містом, особливо літнім особам, дітям та вагітним жінкам. Не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.
Особлива увага приділяється високій небезпеці перебування у пляжній зоні. Унаслідок шторму в Чорному морі посилюється мінна загроза, зокрема є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їхнього прибиття до берега. Також існує ризик неконтрольованого підриву міни, особливо під час штормової погоди.
У разі виявлення морських мін або предметів, схожих на них, категорично заборонено їх чіпати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 102.
Нагадаємо, в Одесі комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в разі сильних злив. Мапу оприлюднив міський голова Геннадій Труханов, повідомляє «Главком».
Найбільший ризик затоплення:
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої до вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський;
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон «Троїцьке» у межах вул. Житомирська, вул. Шляхетна, вул. Новікова та вул. Малишевського;
- східна і південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор уздовж залізниці);
- мкр. «Лузанівка»;
- мкр. «Крива Балка»;
- вул. Вікандера і Ларсена (колиш. вул. 8-го Березня);
- Чорноморська балка (с. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (10-та ст. Великого Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний і Польський спуски);
- Французький бульвар - від вул. Академічної до Траси здоров'я;
- Крижанівська балка;
- вул. сім'ї Глодан;
- проспект Небесної Сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна ріг Промислової;
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулка;
- пʼята станція Фонтану.
