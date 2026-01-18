Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України

За підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання

Робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» розповіла нардепка Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, тому що це малоймовірно. От тоді десь можуть бути певні проблеми», – сказала Вікторія Войціцька.

Разом із тим, вона зауважила, що за підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання. Тож навіть якщо росіяни зможуть відключити від єдиної енергосистеми одну чи дві АЕС, повернути їх до роботи можна буде значно швидше, аніж якби це сталося в попередні роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі.

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.