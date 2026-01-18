Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
Хмельницька АЕС взимку.
фото: Енергоатом

За підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання

Робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» розповіла нардепка Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, тому що це малоймовірно. От тоді десь можуть бути певні проблеми», – сказала Вікторія Войціцька.

Разом із тим, вона зауважила, що за підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання. Тож навіть якщо росіяни зможуть відключити від єдиної енергосистеми одну чи дві АЕС, повернути їх до роботи можна буде значно швидше, аніж якби це сталося в попередні роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі. 

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

Читайте також:

Теги: енергетика АЕС Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які перспективи боїв у Покровську та Мирнограді
Покровськ та Мирноград. Які у нас перспективи
29 грудня, 2025, 13:03
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
19 грудня, 2025, 16:00
Енергетичні об’єкти у західних областях України постраждали найбільше
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
23 грудня, 2025, 10:50
Грузія передала Україні дев’ять генераторів
Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 
29 грудня, 2025, 17:41
Мілош Земан, відомий неоднозначним ставленням до РФ, підтримує збройну допомогу Україні
«Росія – агресор, як у 1968-му». Експрезидент Чехії закликав допомагати Україні
23 грудня, 2025, 10:24
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
8 сiчня, 11:20
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
8 сiчня, 14:33
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
13 сiчня, 15:59

Події в Україні

Сирський розповів, коли станеться стратегічний перелом у війні Росії проти України
Сирський розповів, коли станеться стратегічний перелом у війні Росії проти України
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ
Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ
Сирський розповів, чому РФ не змогла збільшити кількість військ на фронті
Сирський розповів, чому РФ не змогла збільшити кількість військ на фронті
РФ стягує війська для захоплення важливого міста
РФ стягує війська для захоплення важливого міста
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua