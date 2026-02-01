Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
Зеленський анонсував, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність України
фото: Офіс президента

Президент розповів, чого Україна очікує від США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах наступного тижня – у середу й четвер. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

«Щойно говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі», – сказав президент.

Крім того, Зеленський розповів, чого Україна очікує від США.

«Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно», – пояснив глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони України  Рустем Умєров. Президент наголосив, що українська сторона готова працювати в усіх робочих форматах, аби переговорний процес мав практичний результат.

Як повідомлялось, Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

До слова, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 31 січня мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».

Читайте також:

Теги: переговори президент Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соболєв та Качка представили десятилітній план відновлення України
Соболєв та Качка представили десятилітній план відновлення України
3 сiчня, 16:14
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
8 сiчня, 03:24
Кличко обурився словами Зеленського про малу інтенсивність у столиці
Енергоколапс у Києві. Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність
14 сiчня, 23:15
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ розповів, що відбулося в Україні 80 років тому
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ розповів, що відбулося в Україні 80 років тому
19 сiчня, 13:37
Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
19 сiчня, 13:50
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
Amazon інвестував у проєкт близько $40 млн
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
30 сiчня, 02:42
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності
Трамп повідомив, хто керуватиме Венесуелою після повалення режиму Мадуро
3 сiчня, 19:28
За словами пілота, на початку повномасштабної війни перехоплення «шахедів» було серйозним викликом
Пілот МіГ-29 пояснив, як українська авіація стримує повітряні атаки
17 сiчня, 21:15

Події в Україні

Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua