Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі

Президент розповів, чого Україна очікує від США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах наступного тижня – у середу й четвер. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

«Щойно говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі», – сказав президент.

Крім того, Зеленський розповів, чого Україна очікує від США.

«Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно», – пояснив глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Президент наголосив, що українська сторона готова працювати в усіх робочих форматах, аби переговорний процес мав практичний результат.

Як повідомлялось, Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

До слова, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 31 січня мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».