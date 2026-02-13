Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot

Україна допомагає Lockheed Martin удосконалювати ракети до Patriot

Україна стала ключовим партнером американського оборонного гіганта Lockheed Martin у справі вдосконалення ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів MIM-104 Patriot. Ділячись унікальними розвідувальними даними про реальні російські ракетні удари, українська сторона допомагає США модернізувати ППО для протидії новітнім загрозам. Про це в інтерв’ю Business Insider заявив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише «Главком».

За його словами, Росія постійно змінює тактику атак – комбінує балістичні й крилаті ракети, застосовує хибні цілі та коригує траєкторії польоту. Зібрані дані українська сторона передає компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети PAC-3 для комплексів MIM-104 Patriot.

«Вони намагаються використовувати іншу тактику та вносять корективи у свої балістичні ракети», – зазначив Чернєв.

У Lockheed Martin відмовилися коментувати діяльність іноземних військових, однак підтвердили, що компанія збільшує виробництво перехоплювачів Patriot і пришвидшує модернізацію систем для протидії новим загрозам.

Чернєв назвав ситуацію «перегонами технологій», підкресливши, що Україна та Росія намагаються здобути перевагу як на полі бою, так і в технологічній площині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Наразі у Києві, Одесі, Дніпрі та інших регіонах тривають відновлювальні роботи, а українська делегація на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» відстоює розширення «повітряного щита».