У Пакистані вбили священника, його сина-підлітка та учня семінарії

Троє нападників зробили кілька пострілів, перш ніж втекли з місця події

У столиці Пакистану Ісламабаді бойовики застрелили священнослужителя, його сина-підлітка та студента. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними правоохоронців, вбивство сталося на околиці Ісламабаду в суботу ввечері, 27 лютого, коли священнослужитель Ікрамур Рехман разом зі своїм 13-річним сином та студентом семінарії прямували до автомобіля.

Троє нападників зробили кілька пострілів, перш ніж втекли з місця події.

Унаслідок численних вогнепальних поранень священник, його син та студент померли в лікарні. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад. Зараз шукає осіб, причетних до вбивства, та з’ясовує їхній мотив.

Ікрамур Рехман був пов’язаний з партією опозиційного ісламістського політика Маулани Фазлур Рехмана, що виступає проти уряду.

У Пакистані зростає насильство з боку бойовиків. Минулого тижня застрелили чотирьох інструкторів ПТУ, які намагалися відстояти права жінок. За останні тижні близько десятка військових загинули через напади бойовиків і під час операцій проти них у здебільшого західних прикордонних районах.