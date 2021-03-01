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    У Пакистані вбили священника, його сина-підлітка та учня семінарії

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    У Пакистані вбили священника, його сина-підлітка та учня семінарії

    Троє нападників зробили кілька пострілів, перш ніж втекли з місця події

    У столиці Пакистану Ісламабаді бойовики застрелили священнослужителя, його сина-підлітка та студента. Поліція розпочала розслідування.

    Про це повідомляє Associated Press.

    За даними правоохоронців, вбивство сталося на околиці Ісламабаду в суботу ввечері, 27 лютого, коли священнослужитель Ікрамур Рехман разом зі своїм 13-річним сином та студентом семінарії прямували до автомобіля.

    Троє нападників зробили кілька пострілів, перш ніж втекли з місця події.

    Унаслідок численних вогнепальних поранень священник, його син та студент померли в лікарні. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад. Зараз шукає осіб, причетних до вбивства, та з’ясовує їхній мотив.

    Ікрамур Рехман був пов’язаний з партією опозиційного ісламістського політика Маулани Фазлур Рехмана, що виступає проти уряду.

    У Пакистані зростає насильство з боку бойовиків. Минулого тижня застрелили чотирьох інструкторів ПТУ, які намагалися відстояти права жінок. За останні тижні близько десятка військових загинули через напади бойовиків і під час операцій проти них у здебільшого західних прикордонних районах.

    Теги: напад розслідування час
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