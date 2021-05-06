У Польщі викрили схему незаконної легалізації українців

Схема полягала у видачі громадянами Польщі фіктивних запрошень, за якими українці мали змогу перетинати кордон

Польські прикордонники викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконною легалізацією громадян України. Загалом було затримано 23 поляків та п’ятьох українців, повідомили у прикордонному відомстві Польщі.

Співробітникам прикордонної застави в Любачеві знадобилося два роки, аби ліквідувати масштабну схему легалізації іноземців, а останній арешт та висунення обвинувачення провели кілька днів тому.

За даними слідства, 47-річна мешканка Підкарпатського воєводства організувала канал незаконного перетину через польсько-український кордон та подальшої легалізації у Польщі.

Схема полягала у видачі громадянами Польщі фіктивних запрошень, за якими українці мали змогу перетинати кордон і в подальшому легалізувати своє перебування в країнах Європейського Союзу.

В ході розслідування встановлено, що таким чином могли незаконно легалізуватись до 700 іноземців.

Підозрюваним іноземцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, у Польщі громадянин України напав з ножем на іншого українця під час розпиття спиртних напоїв.

У поліції розповіли, що до відділення надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Радомському підрізали молодика. Направлений туди патруль установив, що потерпілий – 25-річний громадянин України.

Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню. Завдяки операції його життю нічого не загрожує.

За даними поліції, потерпілий та його друзі розпивали спиртні напої. Чоловіки знайомі один з одним, тому що разом знімають квартиру і працюють. В ході розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент.