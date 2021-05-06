У Польщі викрили схему незаконної легалізації українців
Схема полягала у видачі громадянами Польщі фіктивних запрошень, за якими українці мали змогу перетинати кордон
Співробітникам прикордонної застави в Любачеві знадобилося два роки, аби ліквідувати масштабну схему легалізації іноземців, а останній арешт та висунення обвинувачення провели кілька днів тому.
За даними слідства, 47-річна мешканка Підкарпатського воєводства організувала канал незаконного перетину через польсько-український кордон та подальшої легалізації у Польщі.
Схема полягала у видачі громадянами Польщі фіктивних запрошень, за якими українці мали змогу перетинати кордон і в подальшому легалізувати своє перебування в країнах Європейського Союзу.
В ході розслідування встановлено, що таким чином могли незаконно легалізуватись до 700 іноземців.
Підозрюваним іноземцям загрожує до 10 років позбавлення волі.
До слова, у Польщі громадянин України напав з ножем на іншого українця під час розпиття спиртних напоїв.
У поліції розповіли, що до відділення надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Радомському підрізали молодика. Направлений туди патруль установив, що потерпілий – 25-річний громадянин України.
Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню. Завдяки операції його життю нічого не загрожує.
За даними поліції, потерпілий та його друзі розпивали спиртні напої. Чоловіки знайомі один з одним, тому що разом знімають квартиру і працюють. В ході розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент.