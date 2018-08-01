У Прикордонній службі похвалились новими зарплатами та соцпакетом



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Співробітникам відомства надається безоплатне лікування, а також є можливість відпочивати у санаторіях

Середня заробітна плата співробітника Державної прикордонної служби становить 15 тис. грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова відомства Петро Цигикал.

«Мінімальна зарплата для контрактника – 7400 грн, хоча ми починали у 2014-му з 1300 грн. Офіцери отримують більше. Середня зарплатня десь близько 15 тисяч», - зазначив Цигикал.

При цьому у прикордонників є соціальний пакет: їм надається безоплатне лікування, в кожному регіоні відомство має шпиталь і санаторії. Нещодавно їм було передано в обслуговування ще санаторії у Моршині та Немирові.

За словами голови Держприкордонної служби, прикордонники в Азербайджані отримують $300–400 в місяць, але в Польщі зарплата вища і становить близько 500 євро. «Нам потрібно до цього тягнутися. Але є проблема з молоддю, особливо в західних регіонах. Якщо на сході наші підрозділи укомплектовані десь на 85%, то на Заході є підрозділи, де й по 40%», - скаржиться Цигикал.

Нестачу кадрів перекривають завдяки строковикам, яких навесні взяли 1200. Вони навчаються близько двох місяців в навчальних центрах, але не будуть нести службу в пунктах пропуску, так як для цього потрібна відповідна фахова підготовка.

«Ми взяли 1200 людей і з них уже десь біля 130 виявили бажання піти на контракт. Ми їх одразу відправимо в наш Навчальний центр в Оршанці на півроку, навчимо і це будуть наші додаткові сили, які нестимуть службу вже на контрактній основі», - розповів Цигикал.

Нагадаємо, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в червні 2018 року збільшилася на 6,3% порівняно з травнем і на 1 липня становила 2,723 млрд грн.

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