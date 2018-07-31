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    Політика

    Прикордонна служба фіксує зростання потоку нелегальних мігрантів через Україну

    • Розсилка
    Прикордонна служба фіксує зростання потоку нелегальних мігрантів через Україну
    Фото: dmsu.gov.ua

    Багато нелегальних мігрантів намагаються потрапити до країн Євросоюзу через територію України

    За шість місяців 2018 року органи охорони державного кордону затримали 1432 нелегальних мігранти, що на 22% більше, ніж у 2017-му. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Держприкордонної служби Петро Цигикал.

    Він прогнозує, що кількість мігрантів в Україні буде збільшуватись ще, так як країни Європейського союзу зараз витісняють мігрантів, посилюючи охорону кордонів.

    За словами Цигала, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського союзу Frontex хочуть збільшити кількість співробітників із 600 до кількох тисяч. Також у планах Frontex посилювати кордон з Україною на Закарпатті та на наших західних ділянках. Відповідно, Балканський шлях, який був доступним для нелегалів, перестане існувати.

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    Тепер багато нелегальних мігрантів намагаються потрапити до країн Євросоюзу через територію України. «Буквально на днях ми затримали вісім громадян Іраку. На сході країни вони намагаються зайти і на заході вийти. Каналами легального в’їзду прилітають до нас люди, кажуть, що вони бізнесмени і що у них є якісь контракти. А за тиждень ми їх ловимо на західному кордоні», - описав схему голова Держприкордонної служби. Він уточнив, що найбільше незаконних мігрантів за незаконне перетинання кордону затримано на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи).

    Їх повертають по реадмісії або передають до Міграційної служби, яка повертає мігрантів до країни походження. На ці процедури виділяються кошти.

    За минулий рік за організацію незаконного переміщення мігрантів в Україні було засуджено понад 30 осіб.

    Детальніше читайте: Петро Цигикал: За незаконний перетин кордону у Росії дають шість років. У нас – штраф в кілька тисяч

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