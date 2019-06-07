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    Суспільство

    У Раді прокоментували можливість електронного голосування на виборах

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    Серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн, - Черненко - У Раді прокоментували можливість електронного голосування на виборах
    Серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн, - Черненко

    Під час голосування з комп’ютерів чи смартфонів люди можуть продавати код доступу, тому впровадження такої системи є передчасним, - нардеп

    Електронне голосування не дасть можливості забезпечити таємницю голосування виборців. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання нового виборчого кодексу, депутат Верховної Ради Олександр Черненко, повідомляє РБК-Україна.

    За його словами, до нового виборчого кодексу за відкрити списками подано низку поправок про введення електронного голосування.

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    «Є поправки щодо електронного голосування. Я противник не електронного голосування, але противник його різкого введення сьогодні в Україні. Технічно це не складно. Забезпечити голосування від втручань також технічно можливо, але головне - забезпечити таємницю голосування виборців», - заявив Черненко.

    Нардеп зазначив, що під час голосування з комп’ютерів чи смартфонів люди можуть продавати код доступу. З цих причин впровадження такої системи є передчасним.

    «Якщо я голосую на смартфоні і не голосую на дільниці, де є спостерігачі і члени комісій, то за 500 гривень можна віддати свій код доступу зацікавленій особі. Тобто, дистанційне голосування у наших умовах не дає змоги забезпечити таємне голосування. На даному етапі я вважаю запровадження електронного голосування передчасним», - додав депутат ВР.

    Нагадаємо, Черненко заявив, що серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн.

    Як повідомлялося раніше, парламент 6 червня розглянув менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу: нардепи розглянули 134 правки, а всього їх у документі 4568.

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