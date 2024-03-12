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У рідному селі легендарного Да Вінчі досі є пам’ятник борцям з українськими націоналістами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У рідному селі легендарного Да Вінчі досі є пам’ятник борцям з українськими націоналістами
Найближчим часом будуть громадські слухання щодо демонтажу пам'ятника
фото: Вадив Поздняков/Facebook

Лише зараз міська рада розпочинає процес підготовки до демонтажу

У селі, де народився легендарний воїн Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) досі є пам’ятник борцям з українськими націоналістами. Про це повідомив громадський активіст Вадив Поздняков.

«Це – пам’ятник односельцям, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів у с. Бовшів. Це рідне село Дмитра Коцюбайла Да Вінчі», – написав він.

Поздняков зазначив, що лише зараз міська рада розпочинає процес підготовки до демонтажу. «Найближчим часом будуть громадські слухання. До того ж, цей об'єкт чіпати не хотіли. Нарешті зрушилося», – написав активіст.

До відома, гімназія в Бовшеві, де навчався Дмитро Коцюбайло, від червня 2023 року має його ім'я. У школі – багато місць, присвячених його пам'яті: від цитати над входом у заклад до музею на його честь.

Нагадаємо,  7 березня 2023 року у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Раніше повідомлялося, працівники «Київблагоустрою» демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року», який стояв у центрі Маріїнського парку. 

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Теги: пам'ятник Дмитро Коцюбайло

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