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    Зірка фільмів Marvel помер від ускладнень Covid-19

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    Вачік Мангассарян насамперед відомий завдяки ролі Касіма Заглула у популярному супергеройському серіалі&nbsp;&laquo;Агенти Щ.И.Т&raquo; - Зірка фільмів Marvel помер від ускладнень Covid-19

    Вачік Мангассарян насамперед відомий завдяки ролі Касіма Заглула у популярному супергеройському серіалі «Агенти Щ.И.Т»

    фото з відкритих джерел

    Американський актор з вірменським корінням помер у Каліфорнії

    У віці 78 років помер американський актор Вачік Мангассарян. Він став відомий завдяки ролі Касима Заглула у серіалі Агенти Щ.И.Т.

    У вівторок, 25 грудня, стало відомо, що американський актор з вірменським корінням Вачік Мангасарян помер у Каліфорнії від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Як повідомляє Deadline , актор помер ще в суботу, 22 січня.

    Вачік Мангассарян насамперед відомий завдяки ролі Касіма Заглула у популярному супергеройському серіалі «Агенти Щ.И.Т»., який виходив з 2013 по 2020 роки та складається з семи сезонів.

    Також він знімався у популярному серіалі «Морська поліція: Лос-Анджелес» (2010-2019), «Менталіст» та ін.

    За походженням Вачік Мангассарян був вірменином, який народився в Ірані у 1943 році. У 1966 році у віці 23 років він переїхав до США.

    Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу зберегла щонайменше 18 тисяч життів в Україні, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

    Напередодні стало відомо, що українцям заплатять за бустерну вакцинацію по 500 грн на додачу до попередньої тисячі.

    Також нагадаємо, що з 27 січня Рівненщина переходить у «червону» зону.

    Як відомо, Івано-Франківська область від учора «червона».

    МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

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    Теги: США смерть актор коронавірус
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    Зірка фільмів Marvel помер від ускладнень Covid-19