Зірка фільмів Marvel помер від ускладнень Covid-19

Американський актор з вірменським корінням помер у Каліфорнії

У віці 78 років помер американський актор Вачік Мангассарян. Він став відомий завдяки ролі Касима Заглула у серіалі Агенти Щ.И.Т.

У вівторок, 25 грудня, стало відомо, що американський актор з вірменським корінням Вачік Мангасарян помер у Каліфорнії від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Як повідомляє Deadline , актор помер ще в суботу, 22 січня.

Вачік Мангассарян насамперед відомий завдяки ролі Касіма Заглула у популярному супергеройському серіалі «Агенти Щ.И.Т»., який виходив з 2013 по 2020 роки та складається з семи сезонів.

Також він знімався у популярному серіалі «Морська поліція: Лос-Анджелес» (2010-2019), «Менталіст» та ін.

За походженням Вачік Мангассарян був вірменином, який народився в Ірані у 1943 році. У 1966 році у віці 23 років він переїхав до США.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу зберегла щонайменше 18 тисяч життів в Україні, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

Напередодні стало відомо, що українцям заплатять за бустерну вакцинацію по 500 грн на додачу до попередньої тисячі.

Також нагадаємо, що з 27 січня Рівненщина переходить у «червону» зону.

Як відомо, Івано-Франківська область від учора «червона».

МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.