Російський Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника (відео)
Винищувач РФ тричі пролетів на небезпечно близькій відстані від дрона, що «могло призвести до втрати керування апаратом
Французький безпілотник Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям, став ціллю провокацій з боку російського винищувача Су-35. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Франції Себастьяна Лекорно у соцмережі Х.
«У неділю російський винищувач Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям», – йдеться в повідомленні.
🇫🇷Міністр ЗС Франції Себастьян Лекорню опублікував відео, на якому 2 березня 2025 року, винищувач РФ Су-35 здійснював небезпечні маневри поблизу французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям. pic.twitter.com/OjcqlTZ2LR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 5, 2025
Лекорню зазначив, що російський винищувач тричі пролетів на небезпечно близькій відстані від дрона, що «могло призвести до втрати керування апаратом і свідчить про прагнення обмежити свободу польотів у спільному повітряному просторі».
Міністр додав, що це була «навмисна, непрофесійна та агресивна дія, яка є неприйнятною».
«Франція продовжить діяти для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах», – додав він.
Нагадаємо, у лютому російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі.
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