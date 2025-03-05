Російський Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника (відео)

Франція розглядає проліт винищувача РФ, як навмисну, непрофесійну та агресивну дія, яка є неприйнятною

Винищувач РФ тричі пролетів на небезпечно близькій відстані від дрона, що «могло призвести до втрати керування апаратом

Французький безпілотник Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям, став ціллю провокацій з боку російського винищувача Су-35. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Франції Себастьяна Лекорно у соцмережі Х.

«У неділю російський винищувач Су-35 здійснив небезпечні маневри поблизу французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям», – йдеться в повідомленні.

🇫🇷Міністр ЗС Франції Себастьян Лекорню опублікував відео, на якому 2 березня 2025 року, винищувач РФ Су-35 здійснював небезпечні маневри поблизу французького безпілотника Reaper, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям. pic.twitter.com/OjcqlTZ2LR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 5, 2025

Лекорню зазначив, що російський винищувач тричі пролетів на небезпечно близькій відстані від дрона, що «могло призвести до втрати керування апаратом і свідчить про прагнення обмежити свободу польотів у спільному повітряному просторі».

Міністр додав, що це була «навмисна, непрофесійна та агресивна дія, яка є неприйнятною».

«Франція продовжить діяти для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах», – додав він.

Нагадаємо, у лютому російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі.