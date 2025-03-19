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Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться, попри вимоги Росії – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться, попри вимоги Росії – Білий дім
За словами Керолайн Лівітт, Трамп пообіцяв Зеленському знайти додаткові Patriot в Європі
скріншот з відео

Російська Федерація вимагає припинення надання Україні озброєння та розвідувальних даних

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг у Білому домі.

«Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватися», – зазначила вона.

Крім того, посадовиця наголосила, що президент України Володимир Зеленський попросив у глави США Дональда Трампа додаткові системи ППО Patriot. За її словами, Трамп «погодився працювати з ним, щоб знайти те, що доступно, зокрема в Європі».

«Президент Зеленський просив, знову ж таки, захищати цивільних ракетними системами Patriot, і президент Трамп погодився повернутись до цього питання» – каже вона.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

За словами Володимира Зеленського, одним з перших кроків до повного припинення війни могло б стати припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

«Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню», – каже він.

Крім того, політики говорили про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: військова допомога Дональд Трамп росія США

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