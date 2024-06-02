Скільки дітей загинули й були поранені за час повномасштабної війни: дані ООН

Протягом двох років від початку вторгнення діти з прифронтових населених пунктів провели в бомбосховищах від 3000 до 5000 годин, тобто 4-7 місяців

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні. Однак реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. Про це йдеться в заяві Представництва ООН в Україні, опублікованій до Міжнародного дня захисту дітей.

«Остання хвиля російських атак в Харківській області підкреслює страшну ціну війни та жахи, з якими стикаються діти в Україні. Багато з них було вбито або поранено, а тисячі були змушені покинути свої домівки, не взявши з собою нічого, окрім одягу, який був на них та глибокого стресу, адже вони стали свідками справді жахливої ситуації», – сказала Деніз Браун, Координаторка системи ООН та Гуманітарна координаторка в Україні.

Як ідеться в заяві, діти проводять нескінченні години в бомбосховищах через невибіркові атаки. Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення діти з прифронтових населених пунктів провели в бомбосховищах від 3000 до 5000 годин, тобто 4-7 місяців, що викликає стрес і серйозно погіршує їхнє життя. Вимушене переміщення посилює ризики, з якими стикаються діти, включно з переживанням розлуки з сім'єю, і стикаються з підвищеними ризиками торгівлі людьми, експлуатації та насильства, що, своєю чергою, призводить до значного стресу та психологічної травми.

Також у заяві зазначено, що ООН разом зі своїми партнерами продовжує допомагати дітям в Україні. Так, у 2023 році Організація Об'єднаних Націй надала життєво важливу первинну медичну допомогу понад 5,1 мільйонам дітей і матерів, а також навчальні послуги більш як 2,5 мільйонам дітей і вчителів.

Нагадаємо, що 1 червня, у День захисту дітей, російській окупанти обстріляли місто Балаклія Харківської області. Від ракетного удару по території приватного житлового сектора постраждали 13 людей, серед них восьмеро дітей: двоє дівчат чотирьох і дев’яти років та шестеро хлопчиків, наймолодшому з них два роки, найстаршому – 17.

Як повідомлялося, російські загарбники готуються активізувати депортацію українських дітей впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні.

До слова, наприкінці травня на Харківщині було оголошено примусову евакуацію дітей із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.