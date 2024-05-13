Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом

За даними слідства, з червня по вересень 2023 року 39-річний чоловік неодноразово вступав у статеві відносини з 8 та 12-річними доньками

На Донеччині постане перед судом чоловік, якого правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні своїх неповнолітніх доньок віком 8 та 12 років. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, з червня по вересень 2023 року 39-річний мешканець Бахмутського району неодноразово вступав у статеві відносини з 8 та 12-річними доньками. Він при цьому був напідпитку.

«Коли жінки не було вдома, він, користуючись її відсутністю, вчиняв щодо неповнолітніх дії сексуального характеру й ґвалтував. За мовчання чоловік, який не мав постійного місця роботи, обіцяв їм гроші, заплативши одного разу 50 грн. Діти дуже боялись вітчима і 29-річної матері, котра систематично зловживала алкогольними напоями, тому планували втекти, забравши із собою братика п'ять років.», – йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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