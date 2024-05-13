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Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом
Наразі обвинувачений перебуває під вартою
фото: Telegram/Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, з червня по вересень 2023 року 39-річний чоловік неодноразово вступав у статеві відносини з 8 та 12-річними доньками

На Донеччині постане перед судом чоловік, якого правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні своїх неповнолітніх доньок віком 8 та 12 років. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, з червня по вересень 2023 року 39-річний мешканець Бахмутського району неодноразово вступав у статеві відносини з 8 та 12-річними доньками. Він при цьому був напідпитку.

«Коли жінки не було вдома, він, користуючись її відсутністю, вчиняв щодо неповнолітніх дії сексуального характеру й ґвалтував. За мовчання чоловік, який не мав постійного місця роботи, обіцяв їм гроші, заплативши одного разу 50 грн. Діти дуже боялись вітчима і 29-річної матері, котра систематично зловживала алкогольними напоями, тому планували втекти, забравши із собою братика п'ять років.», – йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру мешканці Кам'янського за сексуальне насильство та виготовлення порнографії за участі її 8-річного сина.

До слова, Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.

Теги: педофіл зґвалтування діти прокуратура Донеччина

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