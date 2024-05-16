Курси виживання, або як РПЦ вчить дітей воювати проти України

Записатися на курси можуть школярі починаючи з 12 років

У Красногорську Московської області Російська православна церква запустила курси виживання при Єлисаветинському храмі в Опалисі. Заняття з початкової військової підготовки проводять учасники так званої «СВО». Про це йдеться на сайті міської адміністрації.

Записатися на курси можуть школярі починаючи з 12 років. Усіх охочих окупанти безоплатно навчають «практичних навичок поводження зі стрілецькою зброєю», а також сучасним способам надання медичної допомоги та основам топографії.

Зокрема, російські священнослужителі також беруть участь в «освітньому процесі». Вони читають дітям пропагандистські лекції «про історію рідного краю і про патріотизм». Навчання відбувається «з благословення архієпископа Одинцовського і Красногорського, керівника Адміністративного секретаріату Московської патріархії Фоми».

Також під анонсом розміщена інформація про можливість укладення контракту з Міноборони: добровольцям, де майбутнім окупантам обіцяють «стабільне гідне грошове забезпечення і соціальні гарантії».

Судячи з програми, слухачів курсів вчать збирати автомат, відпрацьовувати стрільбу з укриттів і в лісовому масиві, евакуювати поранених і надавати їм першу допомогу, вести штурм у групі (наступ, відхід, оборона), мінувати й розчищати територію від вибухонебезпечних пристроїв на макетах.

Раніше Московська патріархія зобов'язала всіх священиків РПЦ щодня читати молитву про перемогу над Україною. За відмову позбавляють сану. Наприклад, таке рішення ухвалили щодо колишнього настоятеля храму Живоначальної Трійці в Хохлах протоієрея Олексія Умінського. Замість нього настоятелем парафії став протоієрей Андрій Ткачов родом зі Львова, який закликав російських військових бомбити Україну з молитвою.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому диктатор Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

До слова, 63% опитаних українців вважають, що Московська церква в Україні повинна бути повністю забороненою. Натомість 20% виступають за встановлення державного контролю та нагляду.