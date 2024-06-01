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У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)
Унаслідок обстрілу Балаклії постраждали восьмеро дітей
фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти завдали ракетного удару по території приватного житлового сектора в Ізюмському районі

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Балаклії Харківської області в ніч проти 1 червня зросла до 13 людей. Серед них – восьмеро дітей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 1 червня приблизно о 5:00 окупанти завдали ракетного удару по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району.

«Постраждали 13 людей, серед них восьмеро дітей: двоє дівчат чотирьох і дев’яти років та шестеро хлопчиків, наймолодшому з них два роки, найстаршому – 17», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

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Наслідки обстрілу Балаклії, 1 червня 2024 р.
фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше повідомлялося, що постраждалі внаслідок удару по Балаклії мають стан середньої важкості, в однієї дитини – гостра реакція на стрес. Поранені госпіталізовані.

Крім того, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова зросла до семи, серед них четверо чоловіків і троє жінок.

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Теги: діти Харківщина поранення війна обстріл

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