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Росія вигадала спосіб, як зірвати мобілізацію на Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія вигадала спосіб, як зірвати мобілізацію на Сумщині
Спецслужби РФ через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість молоді
фото з відкритих джерел

Росія активно працює над тим, щоб зірвати мобілізацію в Україні

Російські загарбники, залучаючи молодь, намагаються перешкоджати мобілізації в Україні, зокрема в Сумській області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Як повідомила пресслужба ОВА, ворог активно працює, щоб зірвати мобілізацію в Україні.

«У регіоні, спецслужби РФ через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання з дискредитації влади та зриву процесу мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Ради оборони ухвалила рішення щодо підготовки рекомендації для закладів освіти та батьків школярів і студентів про запобігання можливій участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби.

Також Рада оборони закликала жителів Сумщини прослідкувати за тим, які інтернет-ресурси відвідують їхні діти.

Нагадаємо, у травні Росія використає «трирівневий» план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Раніше у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли.

Як повідомлялося, у Сумах буде створено відділ мобілізації, який буде підпорядковуватися безпосередньо керівнику громади.

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Теги: діти росія Суми Сумщина мобілізація Telegram соцмережі

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