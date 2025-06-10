У Сумах невідомі вирізали символ російської агресії на банері із загиблими воїнами

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та шукають винних

На площі Незалежності в Сумах на одному з банерів, присвяченому полеглим захисникам, з’явився символ російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Літера «Z», яку окупанти активно використовували на початку великої війни та пропаганді на підтримку агресії проти України, було вирізано на банері з Алеї памʼяті. Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення.

Алея пам’яті в центрі міста зʼявилася в травні цього року. Композиція складається з кубів розміром два на два метри, на яких розміщені фотографії загиблих військових. Під кожною світлиною вказані ім’я та прізвище, дата народження, дата і місце загибелі, військове звання та підрозділ.

Нагадаємо, вандали пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові. Також у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили похованих захисників.

Як повідомлялося, іноземець на замовлення російських спецслужб підпалив авто військового ЗСУ. У пошуках «легкого» заробітку фігурант почав співпрацю зі спецслужбами країни-агресора та на їхнє замовлення готував підпали автівок військових. Свої дії зловмисник фільмував на телефон та скидав «замовнику» як доказ про виконану роботу.

До слова, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин.