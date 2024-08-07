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Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ
Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у порушника мобільні телефони з доказами злочинних дій, сім-картки та гроші
фото: Національна поліція

Поліція вкотре наголошує, що ворог не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни

Іноземець на замовлення російських спецслужб підпалив авто військового ЗСУ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

У липні до поліції надійшло повідомлення, що біля Немирівського шосе горить автомобіль Mitsubishi Pajero Sport. На місце події виїхали поліцейські та рятувальники, які ліквідували пожежу. Правоохоронці встановили, що пошкоджене авто належить військовослужбовцю, який залишив свій позашляховик біля станції технічного обслуговування для ремонту двигуна.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками СБУ та іншими профільними службами Вінницької області встановили, що вчинення злочину причетний 31-річний іноземець. Оперативники обласного главку за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його у Тульчинському районі.

Як виявилось, у пошуках «легкого» заробітку фігурант почав співпрацю зі спецслужбами країни-агресора та на їхнє замовлення готував підпали автівок військових. Свої дії зловмисник фільмував на телефон та скидав «замовнику» як доказ про виконану роботу. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у порушника мобільні телефони з доказами злочинних дій, сім-картки та гроші.

Правоохоронці з’ясували, що виконавець діяв за вказівками представників країни-агресора, які він отримував в одному з телеграм-каналів. А вибір особи «палія» російських спецслужб зупинився на іноземцеві, аби зловмисник, у разі можливого викриття, зміг негайно та безперешкодно покинути межі України. За підпал автомобілів українських військовослужбовців порушнику обіцяли заплатити 1000 доларів.

Зловмисник фіксував свої протиправні дії на відео, як доказ про виконане «замовлення». Надалі на основі цих відео російська пропаганда створювала ІПСО про те, що українці нищать транспортні засоби, які нібито належать працівникам ТЦК та СП, аби дискредитувати проведення мобілізації в нашій країні.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого відділу УСБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Поліція вкотре наголошує, що ворог не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни та підшуковує для своїх злочинних намірів охочих до «легкого» заробітку. Не піддавайтесь на провокації ворожих спецслужб!

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Теги: автомобіль розслідування поліція ворог

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