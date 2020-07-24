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    Суспільство

    У Тернополі загинув військовослужбовець

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    <span>Михайло Воронський проходив службу за контрактом у військовій частині А3215</span> - У Тернополі загинув військовослужбовець
    Михайло Воронський проходив службу за контрактом у військовій частині А3215
    Фото: 44-я отдельная артиллерийская бригада

    Михайло Воронський загинув через необережне поводження зі зброєю - військові

    Військовослужбовець-контрактник з Тернопільської області загинув через вогнепальне поранення, отримане під час необережного поводження зі зброєю. Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомляє 44-я окрема артилерійська бригада у Facebook, яка дислокується в Тернополі.

    Висловлюємо співчуття рідним і близьким у зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла Воронського. За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю, йдеться в повідомленні.

    На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командування військової частини призначило службове розслідування.

    Солдат Михайло Воронський, 1966 року народження, уродженець Заліщицького району Тернопільської області.

    Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

    Ветеран-афганець, активний учасник Революції Гідності.

    В останню путь проведуть Михайла Воронського в його рідному селі Добровляни в Заліщицькому районі Тернопільської області.

     

     

    смерть військові розслідування Тернопільщина солдат
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