У Тернополі загинув військовослужбовець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Воронський проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 Фото: 44-я отдельная артиллерийская бригада

Михайло Воронський загинув через необережне поводження зі зброєю - військові

Військовослужбовець-контрактник з Тернопільської області загинув через вогнепальне поранення, отримане під час необережного поводження зі зброєю. Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомляє 44-я окрема артилерійська бригада у Facebook, яка дислокується в Тернополі.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким у зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла Воронського. За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю, йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командування військової частини призначило службове розслідування.

Солдат Михайло Воронський, 1966 року народження, уродженець Заліщицького району Тернопільської області.

Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

Ветеран-афганець, активний учасник Революції Гідності.

В останню путь проведуть Михайла Воронського в його рідному селі Добровляни в Заліщицькому районі Тернопільської області.