7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 7 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 березня у світі відзначають День народження телефонного апарата та День енергії рослин. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона та інших.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День народження телефонного апарата

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Саме 7 березня 1876 року Александер Грем Белл отримав патент на винахід телефону. Цей день нагадує про те, як технології зв'язку змінили світ, зробивши відстані неістотними. У 2026 році, в епоху швидкісного супутникового інтернету, цей винахід залишається фундаментом сучасної комунікації.

Всесвітній день енергії рослин

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято спрямоване на популяризацію рослинної їжі та здорового способу життя. Воно закликає людей звернути увагу на екологічні переваги споживання городини та роль рослин у підтримці життєвої енергії людини.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

7 березня православна церква вшановує пам'ять сімох єпископів Херсонеських: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Елпідія, Агафодора та Етерія. Вони несли слово Боже на терени сучасного Криму у IV столітті, ще до офіційного хрещення Русі.

Священномученики Василій та Єфрем були першими, хто прийшов у Херсонес проповідувати. Більшість із них прийняли мученицьку смерть від рук язичників, проте їхня діяльність заклала «потужний» фундамент для християнізації всього Причорномор’я. Особливо шанують святого Капітона, який, за переказами, увійшов у палаючу піч і вийшов із неї неушкодженим, довівши силу християнської віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Ясна погода вдень – до погожого літа.
  • Якщо на дахах багато довгих бурульок – буде добрий врожай конопель та льону.
  • Прилетіли перші жайворонки – весна буде теплою і дружньою.
  • Якщо вночі зірок не видно – чекайте на похмуру і дощову погоду найближчими днями.

Історичні події

  • 321 – за указом римського імператора Костянтина неділя стала днем ​​відпочинку від праці.
  • 1573 – Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.
  • 1573 – Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.
  • 1788 – Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
  • 1799 – Наполеон заволодів Яффою під час Єгипетського походу.
  • 1866 – в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.
  • 1876 – 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон.
  • 1900 – з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.
  • 1933 – в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру «Монополія».
  • 1936 – у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область.
  • 1957 – перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.
  • 1967 – у СРСР шестиденний робочий тиждень з одним вихідним замінено на п'ятиденний з двома вихідними.
  • 1987 – перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
  • 1992 – зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
  • 1992 – після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе.
  • 1994 – Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Павло, Євген, Омелян, Нестор, Катерина, Надія.

