7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 березня у світі відзначають День народження телефонного апарата та День енергії рослин. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона та інших.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День народження телефонного апарата

Саме 7 березня 1876 року Александер Грем Белл отримав патент на винахід телефону. Цей день нагадує про те, як технології зв'язку змінили світ, зробивши відстані неістотними. У 2026 році, в епоху швидкісного супутникового інтернету, цей винахід залишається фундаментом сучасної комунікації.

Всесвітній день енергії рослин

Свято спрямоване на популяризацію рослинної їжі та здорового способу життя. Воно закликає людей звернути увагу на екологічні переваги споживання городини та роль рослин у підтримці життєвої енергії людини.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

7 березня православна церква вшановує пам'ять сімох єпископів Херсонеських: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Елпідія, Агафодора та Етерія. Вони несли слово Боже на терени сучасного Криму у IV столітті, ще до офіційного хрещення Русі.

Священномученики Василій та Єфрем були першими, хто прийшов у Херсонес проповідувати. Більшість із них прийняли мученицьку смерть від рук язичників, проте їхня діяльність заклала «потужний» фундамент для християнізації всього Причорномор’я. Особливо шанують святого Капітона, який, за переказами, увійшов у палаючу піч і вийшов із неї неушкодженим, довівши силу християнської віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Ясна погода вдень – до погожого літа.

Якщо на дахах багато довгих бурульок – буде добрий врожай конопель та льону.

Прилетіли перші жайворонки – весна буде теплою і дружньою.

Якщо вночі зірок не видно – чекайте на похмуру і дощову погоду найближчими днями.

Історичні події

321 – за указом римського імператора Костянтина неділя стала днем ​​відпочинку від праці.

1573 – Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.

1573 – Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.

1788 – Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.

1799 – Наполеон заволодів Яффою під час Єгипетського походу.

1866 – в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.

1876 – 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон.

1900 – з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.

1933 – в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру «Монополія».

1936 – у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область.

1957 – перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.

1967 – у СРСР шестиденний робочий тиждень з одним вихідним замінено на п'ятиденний з двома вихідними.

1987 – перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.

1992 – зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

1992 – після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе.

1994 – Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Павло, Євген, Омелян, Нестор, Катерина, Надія.