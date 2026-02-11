Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води

У КМДА додали, що рекомендована добова норма на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води

Киян закликали перевірити та за потреби оновити запаси питної й технічної води. Про це заявила Київська міська державна адміністрація, інформує «Главком»

«Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак», – пояснила адміністрація.

КМДА додала, що рекомендована добова норма на одну людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація була зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії.