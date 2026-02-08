Головна Країна Події в Україні
Україну накриє нова хвиля лютих морозів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
За даними синоптиків, у більшості західних, південних та східних областей прогнозується невеликий сніг
фото: glavcom.ua

В Україні синоптики прогнозують ожеледицю та зниження температури

В Україні 9 лютого очікується зниження температури повітря та ожеледиця на дорогах, у низці регіонів можливий невеликий сніг. Як інформує «Главком», про це повідомляє Український гідрометеорологічний центру Facebook.

За даними синоптиків, у більшості західних, південних та східних областей прогнозується невеликий сніг, на решті території – без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни – 9-14° морозу, на Закарпатті близько 0°. Вдень очікується 7-12° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході – 3-8° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

У Київській області та місті Києві 9 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі по області 13-18° морозу, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 14-16° морозу, вдень 8-10° морозу.

Також оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища: 9 лютого на дорогах Київщини та Києва ожеледиця, рівень небезпечності – I (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Україну накриє нова хвиля лютих морозів фото 1

«Найближчої ночі в Україні до -18 градусів, наступної – до -20-22 градусів! Більше і не хочу нічого писати. Бо з опадами нічого такого особливого – антициклон.Трохи вищою буде температура на півдні, південному заході, вночі десь до -12 градусів», – додала синоптикиня Наталка Діденко.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. 

