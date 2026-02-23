Головна Київ Новини
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Шкідливий для чутливих груп рівень забрудненості повітря зафіксовано у семи районах столиці
фото: glavcom.ua

Станом на 10:00 вологість повітря складає 99%

У Києві станом на 10 годину ранку 23 січня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot

Найбільше забруднене повітря у Голосіївському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 113. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Також шкідливий рівень забрудненості повітря зафіксовано у Дарницькому, Оболонському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Якість повітря у Києві 23 лютого 2026 року

скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря зафіксовано на вулиці Китаївській, 22. Там показник сягнув позначки 156.

Рівень забрудненості повітря на вул. Китаївська

скриншот SaveEcoBot

Станом на 10:00 вологість повітря складає 99%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у понеділок, 23 лютого, у Києві хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі та вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху транспорту.

 



