У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Станом на 10:00 вологість повітря складає 99%
У Києві станом на 10 годину ранку 23 січня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Найбільше забруднене повітря у Голосіївському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 113. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Також шкідливий рівень забрудненості повітря зафіксовано у Дарницькому, Оболонському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.
Найбрудніше повітря зафіксовано на вулиці Китаївській, 22. Там показник сягнув позначки 156.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у понеділок, 23 лютого, у Києві хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі та вдень близько 0°.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху транспорту.
