У тур Україною вирушили «синагоги на колесах»



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Проєкт «Міцвомобіль 5779» стартував у Дніпрі

Після Дніпра синагоги на колесах поїдуть містами Полтавської, Кіровоградської областей, а також по Донбасу, Придніпров'ю, Причорномор'ю і Приазов'ю

В місті Дніпро стартувала третя всеукраїнська експедиція міцвомобілів - проєкт пересувних синагог.

Про це повідомили у пресслужбі єврейської общини Дніпра.

«Мені здається дуже важливо, щоб проєкт «Міцвомобіль 5779» стартував саме в Дніпрі, отримавши духовну енергію від цієї чудової общини і від прекрасної «Менори», - заявив керівник проєкту рабин Мендл Вольф, син головного рабина Одеси і Півдня України Авраама Вольфа.

За його словами, після Дніпра синагоги на колесах поїдуть містами Полтавської, Кіровоградської областей, а також по Донбасу, Придніпров'ю, Причорномор'ю і Приазов'ю.

Крім того, наприкінці серпня міцвомобілі здійснять ще дві великі експедиції - одну по Буковині, Галичині та Волині, а другу - північними областями України.

Як наголосили у пресслужбі, у пересувній синагозі нададуть цілий спектр можливостей для духовного зростання і виконання заповідей - перш за все покладання тфілін, запалювання суботніх свічок і встановлення мезуз.

Джерело: Укрінформ