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    Суспільство

    У тур Україною вирушили «синагоги на колесах»

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    Проєкт &laquo;Міцвомобіль 5779&raquo; стартував у&nbsp;Дніпрі - У тур Україною вирушили «синагоги на колесах»
    Проєкт «Міцвомобіль 5779» стартував у Дніпрі

    Після Дніпра синагоги на колесах поїдуть містами Полтавської, Кіровоградської областей, а також по Донбасу, Придніпров'ю, Причорномор'ю і Приазов'ю

    В місті Дніпро стартувала третя всеукраїнська експедиція міцвомобілів - проєкт пересувних синагог.

    Про це повідомили у пресслужбі єврейської общини Дніпра.

    «Мені здається дуже важливо, щоб проєкт «Міцвомобіль 5779» стартував саме в Дніпрі, отримавши духовну енергію від цієї чудової общини і від прекрасної «Менори», - заявив керівник проєкту рабин Мендл Вольф, син головного рабина Одеси і Півдня України Авраама Вольфа.

    За його словами, після Дніпра синагоги на колесах поїдуть містами Полтавської, Кіровоградської областей, а також по Донбасу, Придніпров'ю, Причорномор'ю і Приазов'ю.

    Крім того, наприкінці серпня міцвомобілі здійснять ще дві великі експедиції - одну по Буковині, Галичині та Волині, а другу - північними областями України.

    Як наголосили у пресслужбі, у пересувній синагозі нададуть цілий спектр можливостей для духовного зростання і виконання заповідей - перш за все покладання тфілін, запалювання суботніх свічок і встановлення мезуз.

    Джерело: Укрінформ

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