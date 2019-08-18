У Зеленського заявляють, що війну на Донбасі «закінчити швидко не вдасться»



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Дмитро Разумков зазначив, що у перші місяці нової Верховної Ради у партії Зеленського планують, у першу чергу, вирішити питання ринку землі

Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, - Разумков

Лідер партії «Слуги народу» Олександр Разумков заявив, що війну на Донбасі не вдасться швидко зупинити. Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

«Звичайно, від нас (нового парламенту - ред.) хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом», - наголосив Разумков.

Разумков зазначив, що у перші місяці нової Верховної Ради у партії Зеленського планують, у першу чергу, вирішити питання ринку землі.

«Ринок землі, звичайно, спірне питання. Його вирішення, з одного боку, може знизити підтримку, але, думаю, нам вдасться вирішити його так, що це зіграє нам у плюс», - сказав Разумков, проте відмовився говорити про конкретні законопроекти «до закінчення їх аналізу і початку слухань».

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський у відеосюжеті за кермом Tesla відповів, що робити з війною на Донбасі. За його словами, попередній глава держави «гальмував» припинення війни на Донбасі. «Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов’язково її зупиниш», - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що «впевнений, що минула влада не хотіла це робити» (завершувати війну на Донбасі. – Ред.).

«Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації, я знаю, дуже багато разів», - підкреслив Зеленський.