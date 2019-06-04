Убивство дитини у Переяславі. У «Народному фронті» вимагають найжорсткішого покарання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник фракції «Народний фронт» підкреслив, що начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив про переведення в ООС

Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно з затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ, - Бурбак

Фракція «Народний фронт» висловлює щирі співчуття рідним 5-річного Кирила Тлявова, який загинув від вогнепального поранення у місті Переяслав-Хмельницький Київської області. Співчуття від імені фракції виголосив з трибуни парламенту її керівник Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«Від фракції «Народний фронт» висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це невимовно важка втрата. Кожному з нас бракне слів», - сказав Бурбак.

Політик також підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно з затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ.

«Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки», - підкреслив Бурбак.

Керівник фракції «Народний фронт» підкреслив, що начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його на найтяжчі ділянки у зоні проведення ООС.

«Винні у смерті 5-річного Кирила понесуть найжорсткіше покарання. Вкотре висловлюємо співчуття рідним», - сказав Бурбак.