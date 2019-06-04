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    Суспільство

    Убивство дитини у Переяславі. У «Народному фронті» вимагають найжорсткішого покарання

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    Керівник фракції &laquo;Народний фронт&raquo; підкреслив, що начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив про переведення в ООС - Убивство дитини у Переяславі. У «Народному фронті» вимагають найжорсткішого покарання
    Керівник фракції «Народний фронт» підкреслив, що начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив про переведення в ООС

    Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно з затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ, - Бурбак

    Фракція «Народний фронт» висловлює щирі співчуття рідним 5-річного Кирила Тлявова, який загинув від вогнепального поранення у місті Переяслав-Хмельницький Київської області. Співчуття від імені фракції виголосив з трибуни парламенту її керівник Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

    «Від фракції «Народний фронт» висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це невимовно важка втрата. Кожному з нас бракне слів», - сказав Бурбак.

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    Політик також підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно з затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ.

    «Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки»,  - підкреслив Бурбак.

    Керівник фракції «Народний фронт» підкреслив, що начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його на найтяжчі ділянки у зоні проведення ООС.

    «Винні у смерті 5-річного Кирила понесуть найжорсткіше покарання. Вкотре висловлюємо співчуття рідним», - сказав Бурбак.

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