Удари по РФ зросли вчетверо: міністр оборони розповів про успіхи стратегії Middle Strike

glavcom.ua
Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна масштабує напрям ударів на середню дистанцію, що дозволило вдвічі збільшити кількість уражень стратегічних об'єктів ворога
Україна масштабує напрям ударів на середню дистанцію

Україна нарощує спроможності для ударів на відстані від 20 до 150 км, що дозволило вдвічі збільшити кількість уражень стратегічних об'єктів ворога протягом останнього місяця. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал посадовця.

Фокус на middle strike

За завданням президента Україна масштабує напрям ударів на середню дистанцію (20-150 км). Пріоритетними цілями є склади боєприпасів, штаби, засоби ППО та логістичні вузли окупантів, що напряму впливає на ситуацію на передовій.

«Уже маємо результат: у квітні уражень на 20+ км стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому», – зазначив міністр.

Окрему увагу приділяють розвитку наземних роботизованих комплексів (НРК), які допомагають зберігати життя військових. У квітні за допомогою НРК було виконано 10 281 місію з евакуації та логістики, що в середньому становить 367 виїздів щодня.

Втрати ворога

Протягом квітня зафіксовано відеопідтвердження знищення або важкого поранення понад 35 тисяч російських військових. За словами Федорова, вже п’ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати.

«Наша мета – досягти такого рівня втрат ворога, за якого його подальше просування стане неможливим», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони та Мінцифри анонсували масштабну програму розвитку українських дронів та роботизованих систем. У межах проєкту «Армія дронів» Україна вже законтрактувала тисячі безпілотників різних типів для виконання бойових завдань на фронті.

Від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 рази наростили дальність deep strike по тилу Росії. Нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.

