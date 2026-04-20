Порт Туапсе наростив трафік суден після дронових атак: що відомо

glavcom.ua
Єгор Голівець
Після ударів біля Туапсе знову зросло судноплавство
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Фіксують нові заходи танкерів і суховантажів, паралельно навантаження на Новоросійськ зросло на 20%

У районі російського порту Туапсе зафіксовано активізацію судноплавства. Серед суден, що прибули, – щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще один танкер протягом дня залишив порт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

До кінця доби очікується прибуття ще двох суден, зокрема суховантажу зі Стамбула. Паралельно зростає навантаження на порт Новоросійськ, розташований приблизно за 160 км від Туапсе. 20 квітня туди зайшло 26 кораблів – це на 20% більше, ніж у попередні дні.

За прогнозами, упродовж наступної доби Новоросійськ прийме приблизно таку ж кількість суден. Основу трафіку становлять нафтові танкери, суховантажі та контейнеровози.

Активізація логістики відбувається на тлі нещодавніх атак на портову та нафтопереробну інфраструктуру в районі Туапсе, після яких у регіоні фіксували пожежі та тимчасове зниження інтенсивності роботи.

Нагадаємо, що Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Завод входить до структури російської державної компанії «Роснєфть» і працює як великий експортноорієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших російських НПЗ. Його потужність оцінюється близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.

