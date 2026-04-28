Куди дістають українські дрони. Міноборони назвало нову межу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Куди дістають українські дрони. Міноборони назвало нову межу
Далекобійні удари по Росії стали системними
Нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км

Від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

2022 рік

У грудні 2022 року Україна завдала удару по авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області – одному з ключових аеродромів російської стратегічної авіації. Внаслідок атаки були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети. 

Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення. Одночасно було уражено авіабазу «Дягілево» у Рязанській області (500-600 км). 

2024 рік

У 2024 році Україна розширила географію далекобійних ударів на кілька стратегічних регіонів РФ:

  • 2 квітня вперше атаковано завод із виробництва «шахедів» у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (1 200 км);
  • 9 травня уражено НПЗ «Газпром Нєфтєхім Салават» (1 500 км).

2026 рік

У лютому 2026 року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону. 

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Очевидці повідомляли про серію вибухів уночі. За їхніми словами, безпілотники заходили з боку моря, після чого в районі підприємства було видно спалахи та чутно стрілянину.

