Куди дістають українські дрони. Міноборони назвало нову межу

Нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км

Від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

2022 рік

У грудні 2022 року Україна завдала удару по авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області – одному з ключових аеродромів російської стратегічної авіації. Внаслідок атаки були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети.

Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення. Одночасно було уражено авіабазу «Дягілево» у Рязанській області (500-600 км).

2024 рік

У 2024 році Україна розширила географію далекобійних ударів на кілька стратегічних регіонів РФ:

2 квітня вперше атаковано завод із виробництва «шахедів» у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (1 200 км);

9 травня уражено НПЗ «Газпром Нєфтєхім Салават» (1 500 км).

2026 рік

У лютому 2026 року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Очевидці повідомляли про серію вибухів уночі. За їхніми словами, безпілотники заходили з боку моря, після чого в районі підприємства було видно спалахи та чутно стрілянину.