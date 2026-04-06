Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент: Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових»

Сьогодні, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті й українських операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський та військові обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. «Саме там наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія. Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів», – наголосив президент.

«Друге: була доповідь щодо наших дипстрайків та відповідних пріоритетів. Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових. Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій», – зауважив глава України.

Зокрема, президент затвердив з військовим командуванням подальші кроки. «Важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами. Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших. Слава Україні!», – додав він.

Нагадаємо, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

Як повідомлялося, Росія має серйозні труднощі із захистом своєї інфраструктури від українських далекобійних ударів через обмежені можливості протиповітряної оборони та великі масштаби об’єктів. 

Читайте також:

Теги: війна Генштаб Володимир Зеленський Олександр Сирський Андрій Гнатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua