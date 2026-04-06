Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки

Президент: Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших

«Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових»

Сьогодні, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті й українських операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський та військові обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. «Саме там наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія. Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів», – наголосив президент.

«Друге: була доповідь щодо наших дипстрайків та відповідних пріоритетів. Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових. Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій», – зауважив глава України.

Зокрема, президент затвердив з військовим командуванням подальші кроки. «Важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами. Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших. Слава Україні!», – додав він.

Нагадаємо, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

Як повідомлялося, Росія має серйозні труднощі із захистом своєї інфраструктури від українських далекобійних ударів через обмежені можливості протиповітряної оборони та великі масштаби об’єктів.